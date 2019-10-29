Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den 29 Ekim kutlaması

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a hitaben yazdığı mektupla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Alvi, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ortak kültür, değer ve tarihe dayalı olduğunu kaydetti.

Alvi, "Çeşitli alanlardaki dostane iş birliğimiz her geçen gün daha da genişliyor. Eminim bu iş birliği halklarımızın çıkarlarına uygun şekilde, bölgemiz ve ülkelerimizin gelişimini, barış ve istikrarını artırarak büyümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.