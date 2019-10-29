Oktay Kaynarca’dan sosyal medyayı sallayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Cumhuriyet 96 yaşında! Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyaya da yansıdı. Ünlü isimler peş peşe 29 Ekim paylaşımında bulundu. Oktay Kaynarca'nın yaptığı paylaşım ise sosyal medyada oldukça ses getirdi. İşte Oktay Kaynarca ve birçok ünlü ismin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı…