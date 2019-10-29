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Oktay Kaynarca’dan sosyal medyayı sallayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Cumhuriyet 96 yaşında! Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyaya da yansıdı. Ünlü isimler peş peşe 29 Ekim paylaşımında bulundu. Oktay Kaynarca'nın yaptığı paylaşım ise sosyal medyada oldukça ses getirdi. İşte Oktay Kaynarca ve birçok ünlü ismin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı…

Giriş Tarihi: 29.10.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 14:16
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Oktay Kaynarca’dan sosyal medyayı sallayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

PINAR ALTUĞ ATACAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atam izindeyiz...

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Oktay Kaynarca’dan sosyal medyayı sallayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

AHMET KURAL

Cumhuriyet Bayramımız kutlu, mutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet.

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Oktay Kaynarca’dan sosyal medyayı sallayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

BURCU ESMERSOY

Günaydın, bugün ne güzel bir bayram! Cumhuriyet Bayramımız kutlu, mutlu olsun!

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Oktay Kaynarca’dan sosyal medyayı sallayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

ÇAĞLA ŞIKEL

Yaşasın Cumhuriyet!

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Oktay Kaynarca’dan sosyal medyayı sallayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

DEMET AKALIN