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HDP'li Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
HDP'Lİ İKİ VEKİL HAKKINDA SORUŞTURMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'li milletvekilleri ve Remziye Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır milletvekilleri ile hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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