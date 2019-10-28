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Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
KOMŞU KARIŞTI! SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Son dakika haberine göre; ’taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent ’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

'ın başkenti ile orta ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Cuma gününden bu yana süren gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.

Gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı, 4 gündür hükümeti eden sloganlarla yankılanıyor. Bağdat ve diğer kentlerdeki protestolara 2 gündür üniversite öğrencilerinden de yoğun katılım söz konusu. Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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OY ÇOKLUĞUYLA KARAR

Öte yandan Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Meclis, meydanlarda dile getirilen taleplere karşılık bir dizi karar aldı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, gösterilerle ilgili Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin başkanlığında düzenlenen oturumda, vilayet, ilçe ve nahiye meclislerinin lağvedilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

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YÜRÜTME SORUMLULUĞU VALİLERDE

Kentlerdeki idari ve mali işleri yürütme sorumluluğu valilere verildi. Valileri denetleme yetkisi ise Irak Meclisinde olacak. Mecliste alınan kararlar uyarınca, , ve Meclis Başkanı ile tüm üst düzey devlet yetkililerine tanınan maaş dışı ödenek ve diğer ayrıcalıklar da iptal edildi.

4 AY İÇİNDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI HAZIRLANACAK

Irak Meclisi ayrıca değişikliği için komisyon kurulmasına karar verdi. Komisyon tarafından hazırlanacak Anayasa değişiklik taslağı en geç 4 ay içinde Meclis Başkanlığına sunulacak.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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