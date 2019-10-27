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CHP-HDP ittifakında büyük çatlak: Sessizliklerinin cevabını vereceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019
CHP-HDP İTTİFAKINDA BÜYÜK ÇATLAK

Terör operasyonları kapsamında görevden alınan 'li isimlere muhalefetten destek gelmediğini belirten HDP Eş Genel Başkanı , "Bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır." diyerek ve diğer ittifak ortaklarını topa tuttu.

Eş Genel Başkanı , terör örgütü 'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan 'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, 'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı'na karşı ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



İNKAR ETTİKLERİ KİRLİ İTTİFAĞI İTİRAF ETTİ

"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi. Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum. Oysa biz 'nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik. Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

"GEREKTİĞİ ZAMAN CEVABI VERECEĞİZ"

Fakat bugün Türkiye'nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."

CHP-HDP ittifakında büyük çatlak: Sessizliklerinin cevabını vereceğiz CHP-HDP İTTİFAKINDA BÜYÜK ÇATLAK: SESSİZLİKLERİNİN CEVABINI VERECEĞİZ

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