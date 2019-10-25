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PKK kazan gibi kaynıyor! CHP'ye HDP tepkisi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
PKK KAZAN GİBİ KAYNIYOR! CHP'YE HDP TEPKİSİ...

Türkiye'nin Suriye Milli ORdusu'yla Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği , terör örgütü 'yı bozguna uğrattı. Kahraman Mehmetçik karşısında büyük kayıplar verdiklerini itiraf eden terör örgütü PKK elebaşlarından , CHP'ye isyan etti. OK, "İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği 'nda, terör örgütü 'nın Suriye yolu PYD/PKK büyük darbe aldı. Örgüt operasyonda sadece 9 günde işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kaybederken, 700'den fazla da elemanı kaybetti.

ABD'YE "BARIŞ PINARI HAREKATI" TEPKİSİ

Büyük hezimetin ardından konuşan PKK elebaşı , Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etti.

ABD'nin sözünde durmadığını söyleyen Ok, "Güvenli bölge oluşturulacaktı. Ancak bundan bir anda geri adım attılar. Hava sahasını Türk devletine kapatabilirlerdi. Eğer öyle olmuş olsaydı durum daha değişik olacaktı" dedi.

"CHP VERİLEN DESTEĞİ ÇABUK UNUTU"

Elebaşı Ok, TBMM'de görüşülen tezkere oylamasına 'evet' oyu veren CHP grubunu eleştirdi. Ok, "Herkes tutumunda kararlı olmalı. Güç birliği yapılmalı. Ancak CHP bu sava��a karşı durmadı. CHP İstanbul, Mersin, Adana gibi yerleri HDP sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu" dedi.

KILIÇDAROĞLU: İÇİMİZ YANA YANA 'EVET' DİYECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere oylamasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Mehmetçik'e sınır ötesinde terör örgütü PYD'yle mücadele kapısını aralayan oylama için ''Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz'' demişti.

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