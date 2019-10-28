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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde terör saldırıları: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019
BARIŞ PINARI VE FIRAT KALKANI BÖLGELERİNDE TERÖR SALDIRILARI

Barış Pınarı ve bölgelerinde bombalı terör saldırılarında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı. ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/'lı teröristlerce düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/'dan kurtarılan Suluk beldesi ile bölgesindeki Çobanbey beldesinde terör saldırıları düzenlendi.

Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Türkiye-Suriye sınırındaki Çobanbey'in güneyinde ise yola döşenen bir mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirirken, saldırıda yaralanan 3 sivil Çobanbey Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Saldırıların olduğu noktalara intikal eden (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güney kırsalındaki bir köyde, önceki gün pazar yerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın son günlerde SMO'nun kontrolündeki yerleşim yerlerinde bombalı araçları infilak ettirerek eylemler düzenlemesi dikkati çekiyor.

Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesi, harekat kapsamında 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Terör örgütü YPG Suriye'yi terk edecek mi? Örgütünün sonraki hedefi ne? TERÖR ÖRGÜTÜ YPG SURİYE'Yİ TERK EDECEK Mİ? ÖRGÜTÜNÜN SONRAKİ HEDEFİ NE?
İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli İŞTE YPG/PKK'LI TERÖRİSTLERİN ASANSÖRLÜ TÜNELİ

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