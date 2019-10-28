ABD'den Deyrizor'a son dönemdeki en büyük sevkiyat! Terör örgütü YPG/PKK'yı koruyacak

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahasına odaklanan ABD, sevkiyatlarını artırarak bölgeyi tahkim ediyor. ABD ordusu, Deyrizor'a son dönemdeki en büyük sevkiyatlarından birini gerçekleştirdi. Öte yandan ABD, askeri tahkimatlarla petrol sahalarını işgalinde tutan terör örgütü YPG/PKK'nın da güvenliğini sağlayacak.

Irak'ın kuzeyinden yola çıkan ABD ordusu konvoyu, gece 00.30 sularında YPG PKK işgalindeki Simelka sınır kapısından girerek, Kamışlı ilçesi üzerinden Haseke'ye, oradan da Deyrizor iline yöneldi.

AA'nın haberine göre, yaklaşık 170 araçtan oluşan konvoyda 17 zırhlı araç ile çoğunun kasası kapalı yüklü tırlar yer aldı.

Deyrizor iline helikopterler eşliğinde giden araçlar, ABD'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçti.



ABD ASKER YIĞIYOR

ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıklamıştı.



ABD ASKERİ ÜS KURUYOR

AA daha önce de ABD'nin bu amaçla önceki gün Deyrizor'da askeri tahkimata başladığını, El Ömer ve Rumeylan başta olmak üzere petrol sahalarına çok sayıda zırhlı araç sevk ettiğini ve ilin güneydoğusunda Bagoz bölgesinde askeri üs kuracağı araziyi belirlediğini duyurmuştu.

Kurulması beklenen yeni üssün konumu ise Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip.



ABD'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE KORUMA

ABD, askeri tahkimatlarla petrol sahalarını işgalinde tutan YPG/PKK'nın da güvenliğini sağlayacak.