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ABD'den Deyrizor'a son dönemdeki en büyük sevkiyat! Terör örgütü YPG/PKK'yı koruyacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
ABD'DEN SON DÖNEMDEKİ EN BÜYÜK SEVKİYAT

Suriye'nin doğusunda terör örgütü / işgalindeki sahasına odaklanan ABD, sevkiyatlarını artırarak bölgeyi tahkim ediyor. ABD ordusu, 'a son dönemdeki en büyük sevkiyatlarından birini gerçekleştirdi. Öte yandan ABD, askeri tahkimatlarla petrol sahalarını işgalinde tutan terör örgütü YPG/PKK'nın da güvenliğini sağlayacak.

Irak'ın kuzeyinden yola çıkan ABD ordusu konvoyu, gece 00.30 sularında / işgalindeki Simelka sınır kapısından girerek, Kamışlı ilçesi üzerinden Haseke'ye, oradan da iline yöneldi.


KASASI KAPALI TIRLAR

AA'nın haberine göre, yaklaşık 170 araçtan oluşan konvoyda 17 ile çoğunun kasası kapalı yüklü tırlar yer aldı.

Deyrizor iline helikopterler eşliğinde giden araçlar, ABD'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçti.

ABD ASKER YIĞIYOR

ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'nin doğusundaki sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıklamıştı.

ABD ASKERİ ÜS KURUYOR

AA daha önce de ABD'nin bu amaçla önceki gün Deyrizor'da askeri tahkimata başladığını, El Ömer ve Rumeylan başta olmak üzere petrol sahalarına çok sayıda zırhlı araç sevk ettiğini ve ilin güneydoğusunda Bagoz bölgesinde askeri üs kuracağı araziyi belirlediğini duyurmuştu.

Kurulması beklenen yeni üssün konumu ise Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

ABD'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE KORUMA

ABD, askeri tahkimatlarla petrol sahalarını işgalinde tutan YPG/PKK'nın da güvenliğini sağlayacak.

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