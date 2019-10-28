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MHP'li Erkan Akçay'dan CHP'ye sert tepki: FETÖ’nün sözcülüğünü yapmaktadır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019
MHP'Lİ ERKAN AKÇAY'DAN CHP'YE SERT TEPKİ!

ve Manisa Milletvekili hesabından yaptığı açıklamada, “’nin CHP’den habersiz sözcüsü bir süredir sözcülüğü yapıyordu, şimdi de sözcülüğüne soyunmuş, laf kıtlığında asma buduyor. CHP ’nin, ’nin, ’nün, ’nın derin gırtlağı, emperyalizmin sözcüsü bir partidir” dedi.

, Sözcüsü hesabından sert sözlerle eleştirdi. Akçay, "CHP'nin CHP'den habersiz sözcüsü Faik Öztrak bir süredir sözcülüğü yapıyordu, şimdi de sözcülüğüne soyunmuş, laf kıtlığında asma buduyor. CHP 'nin, 'nin, 'nün, 'nın derin gırtlağı, emperyalizmin sözcüsü bir partidir" dedi.

PKK'LILARIN YALANLARINA SES ÇIKARMADILAR
Akçay, "'da PKK'lıların Cumhuriyeti'ne hakaretlerine, yalan ve iftiralarına ses çıkaramayan Faik Öztrak'ın küstah ve köhne ifadeleri, maskesi düşen oyuncunun ifşa olmanın telaşıyla çırpınışından başka bir anlam ifade etmemektedir" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLERİN DÖRTTE ÜÇÜ OYLAMAYA KATILMADI
MHP'li Akçay, "CHP tezkereye rüşvet-i kelam türünden "içi kan ağlayarak" gönülsüzce kabul oyu vereceğini söylemiş, ancak oylamaya milletvekillerinin dörtte üçü katılmamış, konuşmacıları da muhalefet maskesiyle harekâtı kötülemişler, ABD ve Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşmuşlardır" ifadelerini kullandı.

HDP'YE HAMİLİK YAPMIŞTIR
YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen partinin CHP olduğunu ifade eden Akçay, " CHP Türkiye'yi işgalcilikle ve korsan devlet olmakla, nüfus mühendisliği yapmakla, terör örgütlerine destek vermekle suçlamış, harekatı Kürt'lere karşı savaş olarak niteleyen milletvekillerine sahip çıkmıştır. 'ye hamilik yapmıştır" dedi.

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