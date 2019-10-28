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28.10.2019

İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli

YPG/PKK'lı teröristler Tel Abyad'da çok sayıda tünel kazmıştı. A Haber ekibi teröristlerden temizlenen o bölgeye gitti, YPG/PKK'lıların tünellerinden bazılarını görüntüledi. Görüntülerde teröristlerin asansörlü tüneli dikkatleri üzerine çekti. İşte A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Mehmet Ali Bağ bölgeden izlenimleri…

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