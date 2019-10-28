Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn'da bir askerin şehit olmasının ardından ABD'nin askeri ataşesi karargaha çağrıldı. Öte yandan yine güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, geniş bir Rus Askeri heyet Türkiye'ye gelecek.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn'da bir askerin şehit olmasının ardından ABD'nin askeri ataşesi karargaha çağrıldı.



RUS HEYET TÜRKİYE'YE GELİYOR



Öte yandan yine güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, geniş bir Rus Askeri heyet Türkiye'ye gelecek.

MSB: RESULAYN'DA YPG SALDIRISINDA YARALANAN 1 ASKER ŞEHİT OLDU



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklere terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğu açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."