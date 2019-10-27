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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından "Bağdadi operasyonu" açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
MSB'DEN FLAŞ ABD OPERASYONU AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre , ABD tarafından gece saatlerinde İdlib'e düzenlenen de DEAŞ'ın bir numaralı ismi Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında , "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

(MSB) ABD tarafından gece saatlerinde İdlib'e düzenlenen de DEAŞ'ın bir numaralı ismi Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında , "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Bağdadi operasyonu açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN "BAĞDADİ OPERASYONU" AÇIKLAMASI: ABD TARAFINDAN BİLGİLENDİRME YAPILDI




TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN "TÜRKİYE HABERSİZ" YALANI

Operasyon sonrası PKK/YPG kaynakları sosyal medya üzerinden büyük bir dezenformasyona girişti. Özellikle terör örgütüne yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan "Operasyondan Türkiye'nin haberi yoktu. ABD ve YPG birlikte düzenledi." iddiaları ile örgüte meşruiyet kazandırma çabası içerisine girilirken, bu yöntemle Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütünün yıldızı yeniden parlatılmak istendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı "ABD ile bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." açıklaması ile örgütün algı operasyonu da çökmüş oldu..

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