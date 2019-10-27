Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından "Bağdadi operasyonu" açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, ABD tarafından gece saatlerinde İdlib'e düzenlenen de DEAŞ'ın bir numaralı ismi Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında , "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ABD tarafından gece saatlerinde İdlib'e düzenlenen de DEAŞ'ın bir numaralı ismi Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında , "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN "TÜRKİYE HABERSİZ" YALANI
Operasyon sonrası PKK/YPG kaynakları sosyal medya üzerinden büyük bir dezenformasyona girişti. Özellikle terör örgütüne yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan "Operasyondan Türkiye'nin haberi yoktu. ABD ve YPG birlikte düzenledi." iddiaları ile örgüte meşruiyet kazandırma çabası içerisine girilirken, bu yöntemle Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütünün yıldızı yeniden parlatılmak istendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı "ABD ile bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." açıklaması ile örgütün algı operasyonu da çökmüş oldu..
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