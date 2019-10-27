Trump'ın "büyük bir şey oldu" paylaşımına İran'dan açıklama
ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Trump'ın bu açıklamasına yönelik yapılan yorumlarda DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriye kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.
ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.
Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.
TRUMP'IN "BÜYÜK BİR ŞEY OLDU" PAYLAŞIMINA İRAN'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı.
BAĞDADİ'YE YÖNELİK "ÇOK GİZLİ" OPERASYON
Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.
Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.
Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- O ülkenin Cumhurbaşkanı af ilan etti
- YPG/PKK yandaşlarından hain saldırı
- Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel imha edildi
- YPG/PKK yandaşlarından Volkswagen binasına saldırı
- İngiltere'de tırın arkasında 39 cesedin bulunması
- Irak'ta ölü sayısı artıyor!
- Norveç'te 7 PKK yandaşı gözaltına alındı
- Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu
- Trump'tan olay yaratan açıklama: Büyük bir şey oldu
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı
- Trump'ın "büyük bir şey oldu" paylaşımına İran'dan açıklama
- Lider deplasmanda yara aldı | Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor (Maç sonucu)
- Son dakika... TSK'dan Resulayn’a askeri takviye |Video
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu kabul etti
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: Ölü ve yaralılar var |Video
- Futbolcularını tokatlayan antrenörden Alex Ferguson’lu savunma... |Video
- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Gerasimov ile görüştü
- Maduro'dan dünyaya Azerbaycan'dan mesaj: Diz çökmemeliyiz
- 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
- CHP'li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba'dan skandal! TBMM'de alkol servisi istediler
- Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu ile karşı karşıya gelecek
- Trump'tan Türkiye açıklaması