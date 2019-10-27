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Trump'ın "büyük bir şey oldu" paylaşımına İran'dan açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
TRUMP'IN BÜYÜK BİR ŞEY OLDU PAYLAŞIMINA İRAN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald 'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Trump'ın bu açıklamasına yönelik yapılan yorumlarda DEAŞ lideri Ebubekir el-'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriye kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald 'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

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TRUMP'IN "BÜYÜK BİR ŞEY OLDU" PAYLAŞIMINA İRAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı.

BAĞDADİ'YE YÖNELİK "ÇOK GİZLİ" OPERASYON

Öte yandan Newsweek dergisi, yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.

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