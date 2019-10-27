PKK'ya Pençe Harekatı darbesi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda, 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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