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PKK'ya Pençe Harekatı darbesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
PKK'YA PENÇE HAREKATI DARBESİ

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda, 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

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