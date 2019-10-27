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27.10.2019
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından "Bağdadi operasyonu" açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, ABD tarafından gece saatlerinde İdlib'e düzenlenen de DEAŞ'ın bir numaralı ismi Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonla ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlık açıklamasında , "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi. Operasyon ve Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamanı ayrıntıların a haber muhabiri aktardı.
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