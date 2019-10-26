Teröristler ABD'nin desteği ile petrol bölgesine yerleşecek! Gelirleri 2 milyon doları aşacak
Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye sınırından çekilecek YPG'liler ABD desteğiyle, Rakka ve Deyrizor gibi hem petrol açısından zengin hem de stratejik olan bölgelere yerleşecek. ABD'nin bölgelere uzman göndermesi halinde teröristlerin günlük gelirleri 2 milyon doları aşacak.
Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin kuzeyinde yeni bir dönem başlatırken, YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre güneyine çekilmesi için süreç işliyor. YPG'li teröristlerin sınırdan 30 kilometre uzaklaşması Türkiye'nin güvenliği için hayati önemde olsa da, Rakka ve Deyrizor gibi bölgeler hala örgütün kontrolünde olacak.
YPG BU PETROL SAHALARINDAN NE KADAR GELİR ELDE EDİYOR?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Deyrizor'daki petrol sahalarında kontrolün YPG/PKK'da olacağını söylemesinin ardından herkesin aklında aynı soru var: YPG bu petrol sahalarından ne kadar gelir elde ediyor?
"BU CİDDİ BİR RAKAM"
Uzman isimler, "Birkaç yıl öncesine kadar Deyrizor'da 40 bin varil petrol üretimi vardı. Bu ciddi bir rakam. Günde 40 bin varil petrol üretiminin 2 milyon dolarlık gelir potansiyeli var. Küçümsenecek bir rakam değil" ifadelerini kullandı.
GÜNDE 2 MİLYON DOLAR GELİR
Suriye'nin 2.5 milyar varil petrol rezervi var. Bu rezervlerin yüzde 30'una ev sahipliği yapan Deyrizor'da 750 milyon varil petrol bulunuyor. Petrolün varil fiyatı 50 dolardan hesaplandığında günde 2 milyon dolar gelir elde edebilecekler. Rezerv oranına göre bu rakam, toplamda 7.5 milyar dolara tekabül ediyor.
BÖLGEDE ÇIKARILMAYAN BAŞKA KAYNAKLAR DA OLABİLİR
ABD'nin yer altı kaynaklarının olduğu bölgelere uzmanlar gönderecek olmasını değerlendiren kaynaklar, şu ifadelere yer verdi:
"Buradaki petrol bir uzmanlık gerektirmeden, herkesin çıkarabileceği kaynaklardan oluşuyor. Siz dümdüz kuyu açıyorsunuz, birkaç yüz metre sonra petrol fışkırmaya başlıyor ancak bölgede çıkarılmayan başka kaynaklar da olabilir. Yeni çalışmalarla çıkarılabilecek rezervler olabilir. Elbette bu geleneksel olmayan yöntemlerle olacaksa, bu bölgede petrol üretimi daha da artabilir"
ABD İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR BÖLGE
Deyrizor'un stratejik öneminin en az var olan petrol kaynakları kadar önemli olduğunun altını çizen kaynaklar, "Burası petrol bölgesi olduğu kadar, çok stratejik bir bölge. Irak ve İran petrollerinin Akdeniz'e açılabilmesi için geçiş hattı. Aynı zamanda bir koridor olma açısından ABD için çok değerli bir bölge. Buradaki gelişmeleri, bu hassas dengeler üzerinden değerlendirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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