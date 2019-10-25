25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD, Suriye petrol kaynakları yakınında askeri varlığını güçlendirecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
ABD'DEN SURİYE AÇIKLAMASI! GİZLEMEDİLER

Gelen son dakika belgesine göre; , Deyrizor'daki sahaları için mekanize güçler sevk edeceklerini ve bazı adımlar atılacağını söyledi.

'da basın konferansında yaptığı açıklamada "ABD, 'ın gelirlerine ulaşmasını engellemek için 'de kısıtlı bir askeri oluşuma sahip olacak" dedi.

"PARALI BİRLİKLERİ"

Esper, Fırat nehrinin doğusunda, Suriye'nin petrol bölgesinde bulunan Deyr er-Zor kentinde bazı "paralı birlikleri" bulundurabileceklerini belirtti.

BAZILARI YAKALANDI

Esper, Savunma Bakanı Hulis Akar'ın, Suriye'deki tutsak DEAŞ militanları arasından kaçanların bazılarının yakaladığını belirttiğini ifade etti.

Son dakika: Bakan Hulusi Akar ile Mark Esper arasında kritik görüşme SON DAKİKA: BAKAN HULUSİ AKAR İLE MARK ESPER ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN