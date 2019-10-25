ABD, Suriye petrol kaynakları yakınında askeri varlığını güçlendirecek
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
Gelen son dakika belgesine göre; Savunma Bakanı Mark Esper, Deyrizor'daki petrol sahaları için mekanize güçler sevk edeceklerini ve bazı adımlar atılacağını söyledi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper NATO'da basın konferansında yaptığı açıklamada "ABD, DEAŞ'ın petrol gelirlerine ulaşmasını engellemek için Suriye'de kısıtlı bir askeri oluşuma sahip olacak" dedi.
"PARALI BİRLİKLERİ"
Esper, Fırat nehrinin doğusunda, Suriye'nin petrol bölgesinde bulunan Deyr er-Zor kentinde bazı "paralı birlikleri" bulundurabileceklerini belirtti.
BAZILARI YAKALANDI
Esper, Savunma Bakanı Hulis Akar'ın, Suriye'deki tutsak DEAŞ militanları arasından kaçanların bazılarının yakaladığını belirttiğini ifade etti.
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