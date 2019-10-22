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ABD askerleri, petrol için Suriye'de kalacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
ABD'NİN GİZLİ PLANI! GÖZLERİ SİYAH ALTINDA...

Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına verdiği 120 saatlik ara bu akşam sona eriyor. Öncesinde , ’den en büyük asker çekme operasyonunu gerçekleştirirken Esper’den yeni açıklama geldi. Esper, Suriye’nin doğusunda için bir miktar asker bırakabileceklerini söyledi.

Başkanı 'ın talimatı üzerine Amerikan birliklerinin 'nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü 'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki bölgeden çekilme süreci devam ederken, ABD 'dan önemli açıklamalar geldi. Afganistan'da temaslarda bulunan ABD Mark Esper, Suriye'nin sahaları olan doğusundaki bölgelerde Amerikan askerlerinin kalmaya devam etmesinin üzerinde çalışılan seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

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DEAŞ BAHANESİ

Esper, bununla amaçlananın bu petrolün terör örgütü ve başkalarının eline geçmesinin engellenmesi olarak niteledi. Bakan şunları söyledi:

"O bölgelerin yakınlarındaki birkaç kentte şu anda birliklerimiz var. Amaç, kötü niyetli faaliyetler için bu petrol gelirine özellikle DEAŞ ve diğer grupların erişimini önlemek. Ama asker sayısı veya benzer bir konuda alınmış bir karar yok."

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PLAN ABD BASININDA

ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün paylaştığı tweet'te hem Suriye'nin kuzeyinin sakin olduğunu, hem de Suriye'deki petrol bölgelerinin güvenliğini sağladıklarını belirtmişti. Pentagon'dan gelen mesajlar ABD basınında da yankı buldu.

Amerikan (NYT) gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Pentagon'un Suriye'nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edecek. Haberde söz konusu planın iki nedene dayandığı ve bunların DEAŞ'la mücadele ve Suriye'nin doğusundaki petrol bölgelerinin Esad rejimi ile Rusya'nın eline geçmemesi olduğu kaydedildi.

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BİRLİKLER KONUŞLANACAK

(WSJ) gazetesi de bu planın Trump'a Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından geçen hafta sunulduğunu yazdı. Gazeteye göre Pentagon, bu görev için 300 kişilik Amerikan birliğinin konuşlanabileceğini belirtmiş. Graham, Amerikan 'e yaptığı açıklamada petrol sahalarını SDG'nin yararına modernize edebileceklerini belirtti.

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GELİRİ TERÖRİSTLERE VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Graham, "Petrol alanlarının İranlıların eline geçmesini reddedeceğiz. Bize DEAŞ'ı yok etmek ve yok olmuş halde tutabilmek için yardımcı olan SDG (Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturuyor) ile petrol alanlarının yenilenmesinde bir iş ortaklığının eşiğinde olduğumuza ve geliri İranlıların değil, Esad'ın değil onların alacağından emin olacağımıza inanıyorum. Bu, gelecekte bize gösterdikleri sadakatin ödenmesinde yardımcı olacaktır" dedi.

ABD'nin, çekilme talimatından önce Suriye'nin kuzeyinde 1000 civarında askeri bulunuyordu. Suriye'nin güneyindeki El Tanf bölgesinde ise halen 125 kadar ABD askeri bulunuyor.

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