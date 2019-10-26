26 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabah yazarı Mehmer Barlas: Kılıçdaroğlu ne kadar uğraşsa da PKK yönetimini tatmin edemiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
ÇARPICI YAZI! KILIÇDAROĞLU, PKK'YI TATMİN EDEMİYOR!

öncesi yaptıkları ittifakı inkar etselerde ve 'nın siyasi uzantısı arasındaki ittifak seçimlerin geçmesinin ardından iyice ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal 'nun sınır ötesine asker gönderme tezkeresiyle ilgili, "Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana 'evet' diyeceğiz" demesi ipleri kopardı ve sözde gizli başlayan ardından ayyukka çıkan ittifakta çatlaklar oluşturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar hem PKK'yı hem de siyasi uzantısı HDP'yi bir türlü tatmin etmedi. İşte Sabah Gazetesi yazarı bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı ve "Gerçi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin yerel seçimlerde HDP'den ve dolayısıyla PKK'dan aldığı desteğin sonsuza kadar sürmesi için elinden geleni yapıyor. Ama galiba yaptıkları yetersiz kalmakta... Kılıçdaroğlu'nun bireysel çabalarına karşı genel olarak CHP'nin 'nı desteklemesi PKK'yı öfkelendirdi." ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Barlas'ın yazısından öne çıkan satır başları:

"ÖFKELİ TEPKİ"

Son olarak elebaşılarından , 'ye veryansın etmiş. Bu adam CHP yöneticileri hakkında "'u, Mersin'i, Adana'yı sayesinde aldığını çabuk unuttular" şeklinde konuşmuş.

"AĞIR DARBE ALDI..."

Büyük hezimetin ardından konuşan PKK elebaşı Sabri Ok, karşısında duramadıklarını itiraf etmiş... Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli 'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın Suriye yolu ağır darbe aldı. Örgüt sadece 9 günde, işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kaybederken, 702 elemanı da etkisiz hale getirildi.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN