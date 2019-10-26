Sabah yazarı Mehmer Barlas: Kılıçdaroğlu ne kadar uğraşsa da PKK yönetimini tatmin edemiyor
Yerel seçim öncesi yaptıkları ittifakı inkar etselerde CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ittifak seçimlerin geçmesinin ardından iyice ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınır ötesine asker gönderme tezkeresiyle ilgili, "Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana 'evet' diyeceğiz" demesi ipleri kopardı ve sözde gizli başlayan ardından ayyukka çıkan ittifakta çatlaklar oluşturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar hem PKK'yı hem de siyasi uzantısı HDP'yi bir türlü tatmin etmedi. İşte Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı ve "Gerçi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin yerel seçimlerde HDP'den ve dolayısıyla PKK'dan aldığı desteğin sonsuza kadar sürmesi için elinden geleni yapıyor. Ama galiba yaptıkları yetersiz kalmakta... Kılıçdaroğlu'nun bireysel çabalarına karşı genel olarak CHP'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemesi PKK'yı öfkelendirdi." ifadelerini kullandı.
İşte Mehmet Barlas'ın yazısından öne çıkan satır başları:
"ÖFKELİ TEPKİ"
Son olarak PKK elebaşılarından Sabri Ok, CHP'ye veryansın etmiş. Bu adam CHP yöneticileri hakkında "İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular" şeklinde konuşmuş.
"AĞIR DARBE ALDI..."
Büyük hezimetin ardından konuşan PKK elebaşı Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etmiş... Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın Suriye yolu PYD ağır darbe aldı. Örgüt sadece 9 günde, işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kaybederken, 702 elemanı da etkisiz hale getirildi.
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