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CHP'li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba'dan skandal! TBMM'de alkol servisi istediler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
CHP'Lİ İSİMLERDEN TBMM'DE SKANDAL İSTEK! MASAYA ALKOL SERVİSİ YAPIN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Üyeler Lokantası'nda, dün skandal bir olay yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili , lokanta menüsünde yer almadığı halde kendilerine alkol servisi yapılmasını talep etti. Menüde bulunmadığı için olumsuz cevap alan Tanal ve Ağbaba, "Yarın da olmazsa görürsünüz" sözleriyle tehditler savurdular.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Üyeler Lokantası'nda, önceki gün skandal bir tartışma yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili , lokanta menüsünde yer almadığı halde kendilerine alkol servisi yapılmasını istedi. Menüde bulunmadığı için olumsuz cevap alan vekiller, "Yarın da olmazsa görürsünüz" diyerek tehditler yağdırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alkol servisi, 2018 yılının mart ayında alınan karar doğrultusunda tüm tesislerde kaldırıldı. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında gelen şehit haberleri nedeniyle, diğer resmi tesislerde de hassasiyet gösterilerek menülerde geçici düzenlemelere gidildi.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

ana binası içinde yer alan Üyeler Lokantası'nda önceki gece 'alkol' tartışması yaşandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, akşam yemeği yemek üzere Üyeler Lokantası'na gitti.

"EFENDİM MENÜMÜZDE ALKOL YOK"

Yemeğin ardından lokanta personeline, "Masaya alkol servisi yapın" talimatını veren ikili "Efendim menümüzde alkol yok" cevabını alınca sinirlendi.

"GELDİĞİMİZDE ALKOL OLSUN YOKSA GÖRÜRSÜNÜZ"

Tehditler savuran CHP'li vekiller, "Yarın akşam bir daha geleceğiz. Geldiğimizde alkol olsun yoksa görürsünüz" diyerek mekandan ayrıldı. Gergin anlara diğer milletvekilleri de şahit oldu. TBMM kulislerinden ulaşılan isimler ise yaşananları doğruladı.

Öte yandan geçtiğimiz ay CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın da benzer bir gerginliğe imza attığı bilgisine ulaşıldı.

İki ismin, alkol servisi yapılmayınca sinirlenerek "Bir daha bu cevabı alırsak olay çıkartırız" dediği öğrenildi.

25 Mayıs 2013 tarihinde TBMM'de alkol ile ilgili düzenlemelerin görüşülmesi sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.

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mustafa mustafa

"Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum". gülsek mi aglasak mı şaşırdım....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2019 16:38
kahraman kahraman

bunlar mı milleti temsil eden...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2019 16:24
ss ss

iii yarın birde dansöz iste tam olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2019 16:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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