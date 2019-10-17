Kılıçdaroğlu, "Bize mi saldıracaklar! Hayır..." dedi ama YPG/PKK 6 günde 20 sivili katletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki YPG/PKK terör örgütü için, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" dedi ama YPG/PKK terör örgütü 820 havan ve roket saldırısı gerçekleşti, Şanlıurfa ve Mardin’de 20 sivil şehit oldu, 159 kişi yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Mart 2019 tarihinde bir özel televizyon kanalında canlı yayına çıkmış, Didem Arslan Yavuz'un, "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde ise, "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

YPG, 820 HAVAN VE ROKET SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYG terör örgütüne ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı Barış Pınarı Harekatı'nda bir defa daha belgelendi. Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristlerin, harekatın başlamasının ardından işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan 820 havan ve roket saldırısı gerçekleştirdi, 20 sivil şehit oldu, 159 kişi yaralandı.

NUSAYBİN'DE 11, KIZILTEPE'DE 2; SURUÇ'TA 3, CEYLANPINAR'DA 2, AKÇAKALE'DE 2 SİVİL KATLEDİLDİ

Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristler, 9 Ekim'den bu yana Mardin Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine havan ve roketatarlı saldırılar gerçekleştirdi. YPG/PKK'lı teröristler; Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11, Kızıltepe ilçesinde 2; Şanlıurfa Suruç ilçesinde 3, Ceylanpınar ilçesinde 2, Akçakale ilçesinde 2 sivili şehit etti.

BARIŞ PINARI HAREKATINDA ÜLKEMİZE YÖNELİK DÜZENLENEN SALDIRILARDA ŞEHİT OLAN SİVİL VATANDAŞLARIMIZ

Şanlıurfa Ceylanpınar: Mazlum Güneş (11)

Şanlıurfa Ceylanpınar: Elif Terim (11)

Şanlıurfa Akçakale: Muhammed Omar Şaar (1)

Şanlıurfa Akçakale: Cihan Güneş (31)

Şanlıurfa Suruç: Müslüm Güzel (64)

Şanlıurfa Suruç: Halil Yağmur (64)

Şanlıurfa Suruç: İsmail Taşkın (39)



MARDİN

Mardin Nusaybin: Emine Yıldız (12)

Mardin Nusaybin: Leyla Yıldız (15)

Mardin Nusaybin: Fatma Yıldız (48)

Mardin Nusaybin: Orhan Doğan (31)

Mardin Nusaybin: Hüseyin Çakır (48)

Mardin Nusaybin: Dara Ali (17)

Mardin Nusaybin: Mehmet Şirin Demir (50)

Mardin Nusaybin: Ahmet Delen (16)

Mardin Nusaybin: Nayif Sincar (68)

Mardin Nusaybin: Aytekin Eroğlu (52)

Mardin Nusaybin: Hasan Muhammed (28)

Mardin Kızıltepe: Halil Türkoğlu (55)

Mardin Kızıltepe: Bedran Türkoğlu (17)

ÇOCUKLAR KATLEDİLDİ

Saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar, Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Nusaybin ilçesinde anneleri ile evlerinin önünde katledilen 12 yaşındaki Emine Yıldız ve 15 yaşındaki ablası Leyla Yıldız da hayatını kaybetti.

ERDOĞAN: HAVAN VE ROKETLERİN YAKLAŞIK YARISI NUSAYBİN VE KIZILTEPE'YE DÜŞMÜŞTÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticilerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sahada askerlerimizin ve Suriye Milli Ordusu'nun, karşısında duramayan hainler, sınırlarımıza yakın yerlerden havan ve roketlerle sivil vatandaşlarımızı hedef alıyor. Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Teröristler, saldırmak için Türkiye'nin henüz operasyon başlatmadığı yerleri seçiyorlar. Nitekim bu havan ve roketlerin yaklaşık yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'ye düşmüştür. Teröristler saldırıları park, hastane, ibadethane, sokak gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. Amaçları Türkiye'nin karşılık vermesi halinde sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Hatta daha ileri gidiyorum. Kilise içinde atış yaptıkları bile vakidir. Bunları tabii biz İHA'larla tespit ediyoruz. Ancak biz kiliseye karşı bir harekatta bulunsak, bu defa bunu söyleyecekler, 'Bak gittiler Kiliseyi vurdular'. Bu fırsatı da onlara vermek istemiyoruz."

KILIÇDAROĞLU: "YPG KENDİ VATANINI KURTARMAK İÇİN ÖRGÜTLENMİŞ BİR OLUŞUMDUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG'nin terör örgütü olmadığını iddia ederek, "YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde partisinin grup toplantısının ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileriyle bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin "Dün ABD, YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerimi açıkladı. Financial Times'ın Türkiye'nin Kobene'de U dönüşü yorumuna yol açan bu gelişmeyi siz parti olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevaplamıştı:

"Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur."