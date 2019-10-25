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Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
BAKAN AKAR, YUNANİSTAN SAVUNMA İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı 'ın, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandı.

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