Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş açıklamalar
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Akçakale Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Mazlum kod aldı YPG'li terörist hakkında Gül, "ABD'ye girdiği anda iade edilmeli. Konu Dışişleri'nce ABD'li muhataralarımıza iletildi" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Akçakale Adliyesi'nde konuştu. Gül, "Barış Pınarı Harekatı Kürtlere değil teröristle yapılıyor. Bin yıldır Türk-Kürt etle tırnak gibi yaşıyor. Türkiye algı operasyonlarına karşı başarılı olmuştur" dedi.
Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili açıklama yaptı.
Gül, "Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak" ifadelerine yer verdi.
"32 YPG'Lİ TUTUKLANDI"
Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldüğünü belirten Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- YPG'nin havanları bakın nereden çıktı
- Terörist Gülen'in yeğeni yakalandı
- Erdoğan'dan Fransız dergisine suç duyurusu!
- Demirtaş krizi! Birbirlerine girdiler
- Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar
- Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
- Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
- Sağlık Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesini onarıyor
- FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi
- Antalya'da FETÖ/PDY hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı
- Terör örgütü YPG'nin havanları bakın nereden çıktı
- NATO'dan "savunma" açıklaması
- Rusya'dan açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü
- Yeni vergi düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin değişiklik kanun teklifi...
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- KHK ile meslekten ihraç edilenler: OHAL Komisyonunun karar sayısı 92 bin oldu
- 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?
- Mazlum Kobani kimdir? Terörist Mazlum Kobani gerçek adı nedir?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Son dakika: Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
- Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle! Çukurova 41. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?