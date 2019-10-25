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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
BAKAN GÜL: ABD'YE GİRDİĞİ ANDA İADE EDİLMELİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Akçakale Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Mazlum kod aldı YPG'li terörist hakkında Gül, "ABD'ye girdiği anda iade edilmeli. Konu Dışişleri'nce ABD'li muhataralarımıza iletildi" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Akçakale Adliyesi'nde konuştu. Gül, "Barış Pınarı Harekatı Kürtlere değil teröristle yapılıyor. Bin yıldır Türk-Kürt etle tırnak gibi yaşıyor. Türkiye algı operasyonlarına karşı başarılı olmuştur" dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı , YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Gül: Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli |Video ADALET BAKANI GÜL: TERÖRİST MAZLUM KOBANİ ABD'YE GİRDİĞİNDE İADE EDİLMELİ |VİDEO

Gül, "Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak" ifadelerine yer verdi.

"32 YPG'Lİ TUTUKLANDI"

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldüğünü belirten Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor" diye konuştu.

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