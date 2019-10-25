Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve ABD ile yapılan Suriye anlaşmalarından sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Türkiye'nin diplomit bir zafer elde ettiği Rusya ve ABD ile yapılan Suriye anlaşmalarında sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çevuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika Kobani'ye girdikten sonra bize iade etmeli." dedi.
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