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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Mevlüt Çavuşoğlu, ve ABD ile yapılan anlaşmalarından sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye'nin diplomit bir zafer elde ettiği ve ABD ile yapılan anlaşmalarında sonra Mevlüt Çevuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika Kobani'ye girdikten sonra bize iade etmeli." dedi.

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