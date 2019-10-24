Mazlum Kobani kimdir? Terörist Mazlum Kobani gerçek adı nedir?

Mazlum Kobani kimdir? CNN International'ın ortaya attığı Trump ve Mazlum Kobani buluşması iddiasının ardından bugün önemli açıklamalar geldi. TRT canlı yayınında gündeme ait önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yle ilişki içinde olan Amerika'ya tepki gösterdi. Şu an Suriye'de Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin kırmızı listede yer alıyor.

Mazlum Kobani kimdir? Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin kimdir? Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor. Teröristbaşı Mazlum Kobani ile yakın temasta olan ABD'ye tepki gösteren Erdoğan, "Kırmızı bültenle aranan bir terörist. Aramızda bizim suçluların iadesine dair anlaşma var. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Kırmızı bültenin gereği budur. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim. Zannediyorum isteyecekler." dedi.

MAZLUM KOBANİ KİMDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak arandığı da belirtildi. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.

KATLİAMLARI KİTAP YAPMIŞ

28 yıldan beri terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Şahin, 1991-1996 yıllarında Hakkâri kırsalında sözde Cilo eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik 63 askerin şehit edildiği hain saldırıların 1 numaralı faili olarak hakkında yakalama kararı bulunuyor. Şahin, 1997-2003 yıllarında PKK'nın Avrupa sorumluluğunu da üstlendi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İtalya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi için yoğun diplomasi yürüttü. Teröristin "Şahin Günlüğü" adında bir de kitabı bulunuyor.

SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ

Terörist Şahin 2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu olarak gitti. Türkiye'de sözde TAK adına gerçekleşen 8 bombalı saldırının da emir ve talimatını verdi. Şahin'in adı MİT, polis ve jandarma kayıtlarıyla Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu savcılıklarının UYAP üzerinden daimi aramaya aldığı teröristler arasında yer alıyor. O saldırılardan bazıları:

10 Temmuz 2005: Çeşme'de bir eğlence merkezindeki bombalı saldırıda 20 kişinin yaralanması.

16 Temmuz 2005: Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılarak 6 kişinin öldürülmesi.

29 Ağustos 2006: Antalya Kale kapısı mevkiinde 4 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı saldırı.

27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin ölümü, 154 kişinin yaralanması.

20 Ağustos 2008: Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısıyla 13 polisin yaralanması.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim Meydanı'nda 15'i polis 32 kişinin yaralandığı intihar saldırısı.

20 Eylül 2011: Ankara Kumrularda 5 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı saldırı.

20 Ağustos 2012: Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması.

CANLI BOMBA EĞİTİMCİSİ

2005 yılında PKK üst yönetim organına seçilen terörist, 2009-2012 yıllarında PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin Kandil'deki sözde özel kuvvetler sorumluluğuna getirildi ve çok sayıda intihar bombacısı teröristi eğitip Türkiye metropollerine gönderdi. Suriye'ye geçmeden önce de Kandil'de PKK'nın kongre ve konferanslarında terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan ile Duran Kalkan'ın yardımcılığını yaptı.