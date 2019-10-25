25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Terör örgütü YPG'nin havanları bakın nereden çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
YPG'NİN HAVANLARI BAKIN NEREDEN ÇIKTI

/PKK'lı teröristlerin sırasında Rasulayn'da Süryanilere ait bir kiliseden Türkiye'ye havan topu saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda papazın evini de vurduğu ortaya çıktı. YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde Süryani kilisesini terör üssüne çevirdiği anlaşıldı.

/PKK'lı teröristlerin sırasında Resulayn'da Süryanilere ait bir kiliseden Türkiye'ye havan topu saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda papazın evini de vurduğu ortaya çıktı. Kilisenin bahçesinde teröristlerin havan topu saldırısı düzenlemek amacıyla kurdukları demir ayaklar dikkati çekti.

Azınlık cemaatlerinden Mardin Deyrüzzaferan Manastırı’ında Mehmetçik için toplu dua AZINLIK CEMAATLERİNDEN MARDİN DEYRÜZZAFERAN MANASTIRI’INDA MEHMETÇİK İÇİN TOPLU DUA

İbadethanelerine dönen Süryani Katolik Kilisesi'nin Resulayn temsilcisi Fevvaz Abdülahed Ebu Selam, mabetlerinin zarar görmediğini ancak teröristlerin saldırısında papazın evinde hasar olduğunu aktardı: "Kiliseye geldikten sonra bahçedeki havan toplarını gördük. 3-4 farklı yere konuşlandırılmış. Bunlarla sivilleri vuruyorlardı. Kilise içerisinde şu noktayı vurdular. Burada Baba Hanna (Kilise papazı) kalıyordu. Evini YPG/PKK vurdu."

SMO'YA TE��EKKÜR EDERİZ

Kilise temsilcisi Ebu Selam, ibadethanelerinin 1932'de inşa edildiğini belirterek, "Kilise bu bölgede yaşayan bütün halka açıktı. İster Katolik ister başka bir mezhebe mensup olsun ihtiyacı olan herkes girebilirdi. Kiliseyi koruma ve temizleme çabalarından ötürü TSK ve SMO'ya teşekkür ederiz" dedi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN