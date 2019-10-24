Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından ayrıca Tel Abyad'da TSK tarafından ekmek fırını kurulduğu ve bölge halkına ekmek dağıtıldığı açıklandı. Aynı bölgede ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verdiği belirtildi.

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