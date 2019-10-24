Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık tarafından ayrıca Tel Abyad'da TSK tarafından ekmek fırını kurulduğu ve bölge halkına ekmek dağıtıldığı açıklandı. Aynı bölgede ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verdiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Büyük acı sonrası ilk açıklama
- Erdoğan'dan Putin'e çarpıcı cevap!
- Hıncal Uluç’tan dikkat çeken yazı: Bunun adı dip-lo-ma-si!
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında...
- Erdoğan onayladı! Yeni dönem başlıyor
- Fransız Le Point’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak!
- Rus savaş gemisi Boğazı'ndan geçti
- İngiliz ve İsviçre basını Türkiye'nin zaferini gördü
- Gara'da etkisiz hale getirilen teröristler, kırmızı kategoriden çıktı
- Terörün para kaynağına darbe!
Daha Fazla Gör
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında, resepsiyon yerine kabul töreni
- Fransız Le Point’ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt
- 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor!
- THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Şehit Halis Özcengiz'in eşi ve kızından duygulandıran görüntü! "İyi ki doğmuşsun kahraman babam"
- Hıncal Uluç’tan dikkat çeken yazı: Bunun adı dip-lo-ma-si!
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!
- Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!