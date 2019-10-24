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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PATLAYICI SAYISI

Son dakika haberine göre; , bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

, bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından ayrıca Tel Abyad'da TSK tarafından ekmek fırını kurulduğu ve bölge halkına ekmek dağıtıldığı açıklandı. Aynı bölgede ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verdiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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