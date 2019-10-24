Suriye'de Güvenli Bölge anlaşmaları! AK Parti Sözcüsü açıklama yapıyor

Gelen son dakika haberine göre; Suriye'de Güvenli Bölge için ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalardan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah mektubunu kürsüden okuyup alkışlatmasıyla ilgili olarak "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyasi sabotajdır. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın başarıları bunlarda travma etkisi yapıyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın ABD ve Rusya ile Suriye'de Güvenli Bölge için yaptığı tarihi anlaşmalardan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, yapılan anlaşmaların Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomatik zafere imza atıldığının altını çizdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah mektubunu okumasına tepki gösterdi. Ömer Çelik , "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyasi sabotajdır." diye konuştu.

"BELADAN KURTARILDI"

Ömer Çelik açıklamasında, "Başkan Erdoğan liderliğinde diplomatik zaferdir. Yapılan anlaşmaların başarı olduğu dünya basınında yer aldı. Milli Güvenliğimiz ve bölge halkları beldan kurtarıldı. Açık kaybedeni terör örgütüdür. kaybetmeye devam edecek. Tehdit organizasyonu son merhale ile tamamlandı. Mültecilerin güvenli şekilde dönüşü sağlanacaktır." dedi.

"SİYASİ SABOTAJDIR"

Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah mektubunu kürsüden okuyup alkışlatmasıyla ilgili olarak "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyasi sabotajdır. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın başarıları bunlarda travma etkisi yapıyor. CHP liderinde temel vatansever duruşu göremiyoruz. CHP Genel Başkanı TSK'ya dönük iftiralara karşı sessiz." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"RUSYA VE ABD TARAFINDAN TEYİT EDİLDİ"

"Ayrılıkçı gündemler boşa çıkarıldı. 30 km içinde terör örgütü unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki pozisyonu hem ABD tarafından hem de Rusya tarafından teyit edilmiştir. Mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü konusunda ortak çalışma yapılacak. Bunun açık başarı olduğu dünya basınında yer aldı. Herkes Türkiye'nin diplomatik zaferinden bahsediyor. Bunun açık kaybedeni terör örgütüdür ve kaybetmeye devam edecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

Türkiye düşmanları bu çabalara karşı eleştirilerini ortaya koyarken Türkiye birlik ve bütünlük içinde duruşunu sergilemiştir. Milletimizin her kesimi birlik ve beraberlik sergilemiştir. CHP'nin ortaya koyduğu tavır trajiktir. Kılıçdaroğlu siyasi sabotaj gerçekleştirmeye çalışıyordu. Cumhurbaşkanlığı makamına saygı esastır, yok hükmündedir. En temel vatansever duruşu CHP Genel Başkanı'ndan görmedik.

Bizim açımızdan yok hükmünde olan bir mesajı grup toplantısında gündeme getirerek siyasi sabotaj yapıyorlar. CHP Genel Başkanı dünyada söylenenlerin sözcüsü oluyor. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. Yok hükmünde olan bir mesajı sahipleniyor. Cumhurbaşkanımızın başarısı bunlarda travma yaratıyor. Daha önce bu genel başkan FETÖ'nün tapelerini okumuştu.

"SEVİYE SORUNU VAR"

Kılıçdaroğlu'nun bu mektubu dillendirmesi trajedinin aynı şekilde sürdüğünü göstermektedir. Dünyanın her yerinden mesaj gönderildiğinde Türkiye'nin bu mesajı kabul edip etmediği önemlidir. Türkiye'nin buna nasıl karşılık verdiği meselesinde karşı tarafın yanında yer alıyor CHP. Burada açık bir seviye sorunu olduğunu ifade etmek isterim.

"MİLLETİMİZ TESPİT ETMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefinin nasıl korunduğunu aziz milletimiz net bir şekilde görerek tespit etmektedir. Gerekirse askeri harekat, diplomasi en zirve noktasında gerçekleştirerek net bir şekilde ortaya konulmaktadır.

HASTALIK PSİKOLOJİ

Buradaki hastalıklı psikoloji şudur. Dinleyenlerin bir kısmının da bu konuşmayı alkışlamasıdır. Eğer onur ve itibara sahip çıkma konusunda gerçekten samimilerse Kılıçdaroğlu'nun iç siyasetteki siyasi müttefikinin Türkiye cumhuriyetine, TSK'ya dönük iftiralarına ne diyeceğini duymak isteriz.

Şunu beklerdik mesela… Cumhurbaşkanımız Soçi'de bu zorlu mücadeleyi yürütürken CHP Genel Başkanı deseydi ki hükümetin yürüttüğü politikalar nedeniyle eleştirim var ama Soçi'de mücadele yürütüyor o sebeple bugün eleştirilerimi bir kenara bırakıyorum, terör örgütlerine karşı yanlarında duruyorum deseydi bu soylu bir tavır olur derdik. Bu hayal düzeyinde kalmıştır.

"NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ"

Mektubun sızdırılması, yok hükmündeki mektup diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanıldı. Ama Türkiye bunu yok hükmünde sayarak müzakereleri güçlü şekilde yürüttü.

Seçimlerden önce belediyelerden hiçbir işçi atılmayacak diye namus sözü vermişti. Bu sözü kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz.

"YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ" DEĞİL DEMİŞTİ

Siyasi namusun en temel ilkesi teröre karşı olmaktır Kılıçdaroğlu geçmişte YPG terör örgütü değil demişti. YPG'nin nasıl bir örgüt olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu örgüt harekattan beri sınırlarımıza bin kadar havan, top, roket saldırısı olmuştur. 20 şehit verdik, 187 yaralı vatandaşımız var. 7 kahraman askerimiz şehit oldu, 90 askerimiz yaralandı. SMO'da 96 şehit verdik, 369 kardeşimiz yaralanmıştır. Utanç verici bu konuşma CHP mensupları tarafından da reddedilmelidir."

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