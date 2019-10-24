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Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında, resepsiyon yerine kabul töreni

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! İKİ BAYRAMDA...

'de yayımlanan düzenlemeye göre, Cumhuriyet ve Zafer bayramları kutlamalarında, Cumhurbaşkanı ve valiler tarafından resepsiyon düzenlenmesi uygulamasına son verilirken, bunun yerine 'kabul töreni' yapılması öngörüldü.

'nin bugünkü sayısında, 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre yönetmelikte, törenlerini düzenleyen 4'üncü madde ile törenlerini düzenleyen 7'nci maddede bazı değişiklikler yapıldı. 4'üncü maddede 'Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir' bendi, 'Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir' olarak, 'Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir' bendi ise 'Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir' diye değiştirildi.

Yönetmeliğin Zafer Bayramı törenlerini düzenleyen 7'nci maddesindeki 'Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir' bendi, 'Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir' diye, 'Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir' bendi de 'Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir' olarak değiştirildi.

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