Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok" açıklamasında bulundu. MSB'den dün yapılan açıklamada, "BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reuters Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz. ABD'den Patriot sistemi alabiliriz. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde gündeme gelebiliriz" dedi.

Bakan Akar, ABD yaptırımlarının geçici olacağına inandıklarını belirtti.

Suriye ile sıcak temas olmaması gerektiğini belirten Akar, "Böyle bir sorun olmaz. Rusya bu konuda elinden geleni yapar" diye konuştu.

"Biz NATO'nun merkezindeyiz hiçbir yere gitmiyoruz" mesajı veren Akar'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Harekat alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacımız bulunmuyor.

F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

Biz NATO'nun merkezindeyiz hiçbir yere gitmiyoruz. NATO'daki müttefiklerimiz tarafından anlaşılma konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz.

ABD yaptırımlarının geçici olacağına inanıyoruz, bu konunun gündemden kalkasını istiyoruz.

ABD'nin Patriot savunma sistemini alabiliriz, (Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında) bu konu gündeme gelebilir.

Önümüzdeki günlerde içinde bulunduğumuz Barış Pınarı asayiş bölgesinde EYP'lerin kaldırılması, varsa kaldıysa teröristlerin temizlenmesi çalışması yapılacak. Biz terörden sadece PKK/YPG kast etmiyoruz, girdiğimiz bölgelerde karşılaştığımız takdirde DEAŞ'a da aynı şekilde gerekeni yapmaya hazırız.

TSK'nin kimyasal silah kullanması asla söz konusu değildir, envanterde yok; PYD'nin TSK'ya ithamda bulunmak için bölgeye kimyasal silah taşıdığı duyumumuz var.

Suriye ile sıcak temas olmaması lazım, böyle bir sorun olmaz; Rusya da bu konuda elinden geleni yapar.

Almanya'nın güvenli bölge teklifini duyduk, yarın (NATO Zirvesi'nde) kendilerinden de dinleme fırsatı bulacağız; teklifin kapsamına göre değerlendireceğiz. Güvenli bölgede 12 gözlem noktası değerlendiriliyor; arazideki şartlara göre bu sayı iner ya da çıkar.

Çeşitli şekillerde bizim kontrolümüze geçen 200 civarında DEAŞ'lı oldu, onları da uygun şekilde uygun yerlerde muhafaza ve kontrol ediyoruz.

Suriyeli kardeşlerimizin evlerine normal hayatlarına dönebilmeleri projeler tamam; uygulaması, finansı ve diğer ülkelerin de katkısıyla hataya geçirilmesi için çalışmalar sürüyor."