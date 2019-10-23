CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması! ''Terör örgütü değildir''
CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksunger, canlı yayında skandal ifadelere imza attı. Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklamasında bulunan Aksünger, böylece CHP'nin teröre ve terör gruplarına verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.
Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü sorusuna" Erdal Aksünger, PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.
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KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.
TERÖRİSTLER 20 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ
Barış Pınarı Harekatı icraa edilirken terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.
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