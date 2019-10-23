24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması! ''Terör örgütü değildir''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
CHP'Lİ ERDAL AKSÜNGER'DEN SKANDAL YPG AÇIKLAMASI! ''TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR''

'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksunger, canlı yayında skandal ifadelere imza attı. Aksünger, terör örgütü 'nın uzantısı olan için "terör örgütü değildir" açıklamasında bulunan Aksünger, böylece CHP'nin teröre ve terör gruplarına verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili , skandal ifadelere imza attı.

Aksünger, terör örgütü 'nın Suiye uzantısı olan için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. 'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü sorusuna" Erdal Aksünger, PKK terör örgütüdür, benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

TERÖRİSTLER 20 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ

Barış Pınarı Harekatı icraa edilirken terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.

Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ ESKİ CHP’Lİ VEKİL YILMAZ ATEŞ’TEN FETÖ İTİRAFI! ‘’CHP, FETÖ’YE TESLİM OLDU’’

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN