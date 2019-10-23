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Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
ESKİ CHP’Lİ VEKİL YILMAZ ATEŞ’TEN FETÖ İTİRAFI! ‘’CHP, FETÖ’YE TESLİM OLDU’’

Eski ’li vekil , CHP’nin ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. Ateş, ‘’’yi ve Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ İfadelerini kullandı.

'nün kaset kumpasıyla koltuğunu 'na bırakmak zorunda kalan 'nin eski genel başkanı 'a en yakın isimlerden biri olan eski CHP'li vekil 'ten canlı yayında bomba itiraflar geldi.

Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ ESKİ CHP’Lİ VEKİL YILMAZ ATEŞ’TEN FETÖ İTİRAFI! ‘’CHP, FETÖ’YE TESLİM OLDU’’

Ateş, ''Ben o dönemin 'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, 'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.

Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’ ESKİ CHP’Lİ VEKİLDEN ÇARPICI SÖZLER! ‘’SAYIN BAYKAL’I VERMESEYDİK, TÜRKİYE’NİN BAŞINA BU MELANETLER GELMEZDİ’’

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a FETÖ tarafından kumpas kurulmuş, Deniz Baykal'a kumpas kuran tüm polisler ile açığa alınmıştı. Deniz Baykal'ın yatak odasına, çalışma odasına, evdeki televizyona, kapı koluna hatta sekreterinin yatak odasına bile FETÖ'cüler tarafından kameralar koyulmuş ve kaset kumpasıyla Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Deniz Baykal'ın CHP'den el çektirilmesiyle CHP Genel Başkanlığına skandallarıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiş, ve parti içindeki FETÖ'cüler daha rahat cirit atmaya başlamıştı.

Deniz Baykal'a kaset kumpasının perde arkası DENİZ BAYKAL'A KASET KUMPASININ PERDE ARKASI
Kemal Kılıçdaroğlu bu gerçekleri unuttu! İşte CHP-FETÖ ilişkisi KEMAL KILIÇDAROĞLU BU GERÇEKLERİ UNUTTU! İŞTE CHP-FETÖ İLİŞKİSİ

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