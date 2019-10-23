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Van'da terör örgütüne darbe üstüne darbe! Silah ve mühimmat imha edildi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
VAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE ÜSTÜNE DARBE!

'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ardından İpekyolu ilçesinde de PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

'da terör örgütüne darbe üstüne darbe geliyor. Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ardından İpekyolu ilçesinde de PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla İpekyolu ilçesinin Bakraçlı Mahallesi Erekdağı kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran-Şehit GK " adı verilen operasyonda ele geçirilen iki silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

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