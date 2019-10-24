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Firari HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
HDP'Lİ FİRARİ ESKİ BAŞKAN YAKALANDI

Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'li eski Başkanı 'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'nın Patnos ilçesinin 'li eski Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz'ın firari olarak 'da saklandığına ilişkin bilgi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yılmaz'ın Mamak ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit eden İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Yılmaz, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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