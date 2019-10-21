21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Suriye açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SURİYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Fuat, Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu.

Oktay, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.

Oktay, "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Oktay: "Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Oktay ayrıca "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN