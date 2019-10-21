Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Fuat, Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu.
Oktay, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.
Oktay, "365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız" şeklinde konuştu.
Öte yandan Oktay: "Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
Oktay ayrıca "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız." dedi.
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