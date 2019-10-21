Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması ve dünyaya '35 saat' uyarısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz." dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Çavuşoğlu, "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır" şeklinde konuştu. ABD ile varılan mutabakata da değinen Çavuşoğlu, "Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak." mesajını verdi.
Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla küresel fikir önderlerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum 2019 başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu özel oturumla başlayan forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde iki gün sürecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum'da, "Globalleşmede Geri Çekilme: Dünya Düzeninin Yansımaları" başlıklı özel oturumda hitap edecek.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN SURİYE AÇIKLAMASI
Burada konuşan ve kritik mesajlar veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.
Öte yandan Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı" ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"SİVİLLERE ZARAR VERMEMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ÇABA SARF EDİLDİ"
Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık. (Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.
"KÜRTLER BİZİM DÜŞMANIMIZ DEĞİL"
Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil. Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN "KİMYASAL SİLAH" İDDİALARINA YANIT
Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. "YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır.
"35 SAAT SONRA ÇEKİLMEZLERSE OPERASYON BAŞLAYACAK"
Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak.
Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.
TRT WORLD FORUM 2019 BAŞLADI
Günümüz dünyasının en önemli küresel sorunlarına odaklanan forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı yüzlerce siyasetçi, iş insanı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.
Forumda gerçekleştirilecek oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılacak. Forumda aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi konular, tartışmaların bir parçası olarak yer alacak.
Tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuların tartışılacağı oturumların başlıkları ise şöyle:
"Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları, Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İş Birliği mi? Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri, Terörün Yeni Yüzü: Aşırı Sağ, Kapsayıcı Büyüme: İnsani Diplomasiyi Yeniden Düşünmek, Orta Doğu'da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği, Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı? Güçlü Yönetmek: Mülteci Krizi ve Avrupa, Avrupa Birliği İçin Sonun Başlangıcı mı?"
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