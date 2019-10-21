Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum 2019'da konuştu. Akar, "Teröristler sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyorlar" dedi. Öte yandan Bakan Akar, "Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da katılımcılara hitap etti.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

İnsansız hava araçları kullanan nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye... Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır. NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor.

"MÜTTEFİKLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERİYOR"

Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Müttefiklerimiz PKK ile eş değer YPG'yi desteklemeye başladı. Her bir silah PKK eli aracılığıyla veriliyor ve bu silahlar bize doğrultuluyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda bizim tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır.







"TEK HEDEFİMİZ TERÖR KORİDORUNU YOK ETMEK"

YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor.

(Barış Pınarı Harekatı) Buradaki bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir.



PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.



Türkiye Akdeniz'de KKTC'nin haklarını koruyacaktır.