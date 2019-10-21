21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Mardin'de sokağa çıkma yasağı! PKK'ya yönelik operasyon başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
O İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI! OPERASYON BAŞLATILDI

Son dakika haberi: 'in ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyon dolayısıyla kırsaldaki 4 mahallede ilan edildi. Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyon bölgesinde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca Derik İlçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar ilan edildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.

Son dakika haberi: Mardin'de sokağa çıkma yasağı | Operasyon başladı SON DAKİKA HABERİ: MARDİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI | OPERASYON BAŞLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN