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Başkan Erdoğan'dan "TRT World Forum 2019"da flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
ERDOĞAN'DAN TRT WORLD FORUM 2019DA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan , İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019 programında konuşuyor. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum." dedi.

Başkan , İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019 programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum." dedi.

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