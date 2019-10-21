Başkan Erdoğan'dan "TRT World Forum 2019"da flaş açıklamalar
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019 programında konuşuyor. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019 programında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum." dedi.
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