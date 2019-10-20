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Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da kazdığı tüneller tek tek ortaya çıkıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
PKK/YPG'NİN TÜNELLERİ TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR!

Türkiye’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı ile /’den temizlenen ’da örgüt üyelerinin kazdığı tünel ve hendekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tel Abyad’ın doğusundaki tarlaların içinde başlayan ve uzunluğu 10 km’ye varan tüneller görenleri şaşırttı.

kapsamında /'den temizlenen 'da örgüt üyelerinin kazığı tünel ve hendekler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tel Abyad'ın doğusunda bulunan tarlaların içinden başlayan ve uzunluğu 10 km'yi bulan tünel görenleri şaşkına çeviriyor. Yüzlerce giriş ve çıkışı bulunan tünel zinciri PKK/YPG'li teröristlerin elinde bulunan mahkum ve esirlere zorla kazdırılmış.

İşte YPG'nin kamera kontrol merkezi İŞTE YPG'NİN KAMERA KONTROL MERKEZİ

Tüneller şehrin doğusundan başlayarak Türkiye sınırına ve Tel Abyad şehir merkezine kadar uzanıyor. Tel Abyad'da şehir merkezinde bulunan yüzlerce evin içini de tüneller kazılmış. Birçok örgüt üyesi ve militanın evini yerin altından birbirine bağlayan tüneller betonlarla güçlendirilmiş. Terör örgütü üyeleri kaçarken de tünellerin içi mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklamış. Hendek, tünel ve tahkimatlar birer birer imha edilmeye başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Şam Cephesi komutanı Ebu Cemal, "İnsanları evlerinden kovup askeri karargah olarak kullanmışlar. Şehrin etrafını hendeklerle çevirmişler. Türk kardeşlerimizle birlikte mayın ve EYP temizliğine başladık. Teröristlerin kazdığı tüm hendek ve tünelleri de kapatacağız. Tel Abyadlıların evlerini temizleyeceğiz. Herkes rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayacak" diye konuştu.

Kaynak: Sabah

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