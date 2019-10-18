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Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
MACRON, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile görüşmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

Son dönemde Türkiye'nin karşısında ve YPG/PKK'nın yanında olan Fransa'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşması sonrası yeni bir adım geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Macron'un açıklamasıyla birlikte Almanya'dan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Merkel imzalı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye-ABD arasında varılan anlaşma Alman hükümetince memnuniyetle karşılandı" ifadelerine yer verildi.

Macron'dan Erdoğan ile görüşeceğiz açıklaması MACRON'DAN "ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ" AÇIKLAMASI

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