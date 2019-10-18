Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

Son dönemde Türkiye'nin karşısında ve YPG/PKK'nın yanında olan Fransa'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşması sonrası yeni bir adım geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Macron'un açıklamasıyla birlikte Almanya'dan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Merkel imzalı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye-ABD arasında varılan anlaşma Alman hükümetince memnuniyetle karşılandı" ifadelerine yer verildi.