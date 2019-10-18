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Son dakika: Başkan Erdoğan: Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
ERDOĞAN: GÜVENLİ BÖLGEDE 12 GÖZLEM NOKTASI KURULACAK

Son dakika haberine göre; Dolmabahçe'de yabancı medya temsilcileri ile bir araya gelen Başkan , "Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dolmabahçe'de yabancı medya temsilcileri ile bir araya gelen Başkan , Barış Pınarı Harekatı ve ile varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, Trump'ın medyada yer alan mektubuna da tepki gösterdi, "Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gereken yapılacak" dedi. Toplantının soru-cevap kısmında Erdoğan, güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planladıklarını söyledi.

Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle:

- Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz.

- envanterinde yoktur ve kullanılamaz.

- 'nin 750 'lıyı cezaevlerinden serbest bıraktığı söyleniyor, bunların içinde 195 de yakalanan var.

- Dün görüşmeler sonunda geldiğimiz aşamayı zafer ya da mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Özellikle devlet arasında bir zafer şeklinde değerlendirmek yanlış. Teröre karşı zafer.

- Yaptırımlar mutabakat çerçevesinde kalkacak, Lindsay sanırım başını iki elinin arasına alacaktır. Biz onu dürüstlüğe davet ediyoruz. Muhatabım Trump'tır.

- 444 x 32 kilometrelik alanda ortak çalışmayı arzu ediyoruz. Güvenli bölgenin lojistiğini başta ABD olmak üzere temin etmek durumundayız.

- Fırat'ın batısında da 'nın başı çekmesi gerekir ki bölgenin tamamında huzuru sağlayalım.

- Trump'ın olumlu yaklaşımına çevresinin olumlu cevap vermesi işimizi kolaylaştıracaktır.

- Putin ile görüşmem önem arz ediyor. Salı günkü toplantıyla güvenli bölgede ne yapacağımızı konuşacağız.

- 150 Türk DEAŞ'lıyı biz yargılayacağız. Kalanını onlar (Batılı ülkeler) yargılasın.

- Uluslararası donörler toplantısı yapmak suretiyle aleyhte konuşanlar, için nasıl destek verecek onu orada göreceğiz. ABD'nin bunun başını çekmesi lazım.

-Suriye'de rejim terörle mücadelesini verecek.

-Hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok.

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