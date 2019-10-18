Dünya basını, ABD ile yapılan anlaşmayı "Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi" gördü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i yaptığı görüşmeden sonra dünyanın merakla beklediği kararlar resmen açıklandı. Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla ilgili ABD ve dünya basınında "Erdoğan'ın istediği oldu", "Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi" başlıkları atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren bir ikili görüşme gerçekleştirdi. ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ile Pence'in başbaşa ve heyetler arası görüşmeleri 4 saat 20 dakika sürdü.

Tüm dünyanın kilitlendiği zirve sonrası iki taraftan da alınan kararlara ilişkin açıklamalar yapıldı. Alınan kararlar Erdoğan ve Türkiye'nin zaferi olarak yorumlandı.

"TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI"

Bakan Çavuşoğlu, zirve sonrası alınan kararları ''Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.'' sözleriyle tüm dünyaya duyurdu.

DÜNYA, TÜRKİYE'NİN ZAFERİ OLARAK GÖRDÜ

Başkentteki zirve dünya medyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Alınan kararlar Erdoğan ve Türkiye'nin zafer olarak yorumlandı.

WASHINGTON POST: ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU

Washington Post gazetesi "Türkiye, Suriye'nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti ve Erdoğan'ın istediği oldu" ifadesini kullanıldı. Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi.

NEW YORK TİMES: ERDOĞAN'IN TRUMP'A KARŞI ZAFERİ

ABD'nin New York Times gazetesi dün ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Barış Pınarı Harekâtı'nın 5 gün boyunca durması ve bu süre içinde YPG'nin güvenli bölgeden çekilecek olması kararını "Türkiye için zafer, Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi" olarak nitelendirdi.

GUARDIAN VE FRANCE 24 VE LOS ANGELES TİMES: TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Guardian ve France 24, mutabakatın Türkiye'nin lehine olduğu görüşünde Türkiye'nin istediğini aldığı değerlendirmesini yapan bir diğer gazete de Los Angeles Times oldu. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini kontrol etmesini öngören anlaşmayı kabul ettiğini yazdı. Bölgenin kağıt üzerinde Suriye toprağı sayıldığı ancak orada fiili olarak Türk ordusunun yer alacağına dikkat çekildi. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi ile France 24 kanalı da mutabakata Ankara'nın istediklerini aldığı değerlendirmesiyle yer verdi.

BLOOMBERG: TRUMP'IN ERDOĞAN'I TESLİMİ TAMAMLANDI

Bloomberg, Trump'ın Erdoğan'I teslimi tamamlandı diye manşet attı. "ABD ile Türkiye arasındaki ateşkes muhtemelen beklemeyecek ve kesinlikle Suriye'yi daha istikrarlı hale getirmeyecek." diye verdi.

ALMAN DER SPİEGEL: AMERİKA, ERDOĞAN'A İSTEDİĞİNİ VERİYOR

Alman Der Spiegel gazetesi, Amerika, Erdoğan'a istediğini veriyor diye manşet attı. "ABD ve Türk yetkililer Suriye'nin kuzeyindeki bir "ateşkes" için müzakere ettile" diye verdi.

DİKKAT ÇEKEN TWEET

Küresel finans anlamında dünyadaki pastanın büyük dilimini elinde tuttuğu belirtilen Rothschild ailesinin fertlerinden David Rothschild, Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Erdoğan Trump'ı yıktı' ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI'

Ortadoğu yorumcusu ve mizahçı Karl Sharro, ''Trump Erdoğan'a istediği her şeyi verdi ve karşılığında baklava aldı'' açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü haber kanalı CNN'de Ulusal Güvenlik analizleri yapan Sam Vinograd, Trump'ın twetine gönderme yaparak, ''Trump bir konuda haklı. Bu, Türkiye için harika bir gün.'' ifadelerini kullandı.

'TRUMP HER ŞEYİ VERDİ'

MSNBC yorumcusu Ben Rhodes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Trump, Türkiye'ye istediği her şeyi verdiği için kendisini tebrik ediyor...'' diyerek ABD Başkanı'na tepki gösterdi.

"TÜRKİYE LEHİNE TEK TARAFLI ANLAŞMA GİBİ GELİYOR"

İngiliz barış müzakerecisi Jonathan Powell bana, ateşkes anlaşmasının "Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok iyi bir haber gibi geldiğini" söyledi. "Amerikalıların gerçekte yaptığı şey müttefikleri, Kürtleri teslim etmeyi kolaylaştırmak." "Oldukça tek taraflı bir anlaşma gibi geliyor."



