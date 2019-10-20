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Mehmetçik'ten şefkat eli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019
MEHMETÇİK'TEN ŞEFKAT ELİ

Fırat'ın doğusunda Harekâtı'yla terörden temizlenen yerlerde Mehmetçik'le şefkat, iyilik ve yardım dağıtıyor. YPG/PKK işgalinden kurtarılan ve Resulayn'da Kızılay ile Afad'ın insani yardımı sürerken Halaf köyünde de ekmek ve gıda yardımına başlandı. Mehmetçik de paketleri taşımakta zorlananlara destek verdi, çocuklara çikolata ve şeker dağıttı

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocukların yüzünü güldürüyor. Mehmetçik, Resulayn'ın batısındaki köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi. Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.

'ŞİMDİ HERKES ÖZGÜR'
Köy sakinlerinden Hammud Ahmed, "YPG bizi zorla silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür. Çok sıkıntı yaşadık ama şimdi onlardan kurtulduk." diye konuştu.

KIZILAY VE AFAD BÖLGEDE
Fatma Muhammed ise tek isteklerinin huzur ve güvenli bir ortama kavuşmak olduğunu ifade etti. Muhammed, "Türk askeri bize yardım dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Buradaki insanların hepsi fakir halk. Bundan sonraki süreçte huzur ve güvene kavuşmayı arzuluyoruz." şeklinde konuştu. öte yandan Resulayn ilçesindeki Mahatta Mahallesi'ne ulaşan ve AFAD ekipleri, yardım araçlarındaki gıda ve hijyen paketlerini sivillere dağıttı.

Mehmetçik'ten şefkat eli MEHMETÇİK'TEN ŞEFKAT ELİ

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