19 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
TERÖRİSTLER GERİ ÇEKİLMEZSE NE OLACAK? İŞTE CEVABI...

ile arasında perşembe akşamı saat 22.00'da yapılan ve salı akşamı bitecek olan anlaşmaya göre, harekata 120 saat ara verildi. Bu süre zarfında terör örgütü /'nin çekilmemesi halinde ABD'nin tamamen desteğini çekeceği belirtildi.

ve arasındaki görüşmeden harekata 120 saat ara verilmesi ve terör örgütü / 'nin çekilmesi kararı çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; PKK/YPG 'nin güneyine çekilmezse "tehditkar" bir üslupla ABD, YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirtti.

Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı TERÖRİSTLER GERİ ÇEKİLMEZSE NE OLACAK? İŞTE HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUNUN CEVABI

AZ BİR ZAMAN KALDI

ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD'nin, "" sağlanması hususunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Operasyonu'na ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir" açıklamasını yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Bu ateşkes değil harekata sadece ara veriyoruz MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BU ATEŞKES DEĞİL HAREKATA SADECE ARA VERİYORUZ

ATEŞKES DEĞİL, ARA VERME

Bu ifadenin yerine Çavuşoğlu'nun kullandığı ara verme-durdurma anlamına gelen, "pause" kelimesinin yer alması Türkiye'nin sahada ve masadaki kazanımlarını ortaya koydu. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na ara verildiğinin duyurulduğu ilk dakikalarda terör örgütü, çekilmenin olmayacağını belirtirken, 1 saat sonrasında karar değişti ve gece saatlerinde çekilme başladı.

ABD ile varılan Suriye anlaşması salı akşamı bitiyor! Cephede eller tetikte ABD İLE VARILAN SURİYE ANLAŞMASI SALI AKŞAMI BİTİYOR! CEPHEDE ELLER TETİKTE

PKK/YPG ANLAŞMAYI UYMAZSA ABD DESTEĞİNİ ÇEKECEK

Milliyet'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, YPG'lilere Suriye'nin güneyine çekilmesi için yeni vaatlerde bulundu. Çekilmemesi durumunda ise "tehditkâr" bir üslupla YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirttiği ifade edildi.

Rejim ve PKK yan yana geldi! Halk Mehmetçiği dört gözle bekliyor REJİM VE PKK YAN YANA GELDİ! HALK MEHMETÇİĞİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
YPG çekilme hazırlığında! Türkiye çekilmeyi İHA’larla takip edecek YPG ÇEKİLME HAZIRLIĞINDA! TÜRKİYE ÇEKİLMEYİ İHA’LARLA TAKİP EDECEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN