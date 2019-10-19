Rejim ve PKK yan yana geldi! Halk Mehmetçiği dört gözler bekliyor

Güvenli bölge sınırları içinde bulunan Ayn el Arab (Kobani) hayalet şehir gibi. Sokaklarda birkaç kişi ve araba dışında hayat belirtisi yok. Sınıra yakın noktalarda hala PKK’yı simgeleyen bez parçaları var. Güneyde ise göstermelik rejim bayrakları görünüyor. Suruçlular, Ayn el Arab’da PKK baskısı altındaki akrabalarının Mehmetçiği beklediğini anlatıyor.

ABD ile varılan mutabakatın 5 gün içinde uygulanması beklenirken Suruç'tan Ayn el-Arab gözlendi. Hayalet kent görünümündeki Ayn el-Arab'da yakınları bulunan Suruçlular, bölgedeki akrabalarının Türk askerini beklediğini vurguluyor. PKK'lı teröristlerin rejim kamuflajına büründüğü ilçede Esed ve PKK bayrakları göze çarpıyor.

Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütünün paçavraları görülürken, daha güneyde ise rejim bayrakları göstermelik olarak göndere çekilmiş durumda. Sokaklarda birkaç araba, motosiklet ve birkaç kişi dışında herhangi bir yaşam belirtisi bulunmuyor.

PKK ABD ÜSLERİNDE

Amerika ile perşembe akşamı varılan mutabakat öncesinde Pentagon güçlerinin terk ettiği, Türkiye'ye bakan üs ve gözlem noktasında PKK'lı teröristlerin bulunduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, teröristlerin açtığı tüneller de sınır hattından ziyade ABD üs bölgesinin bulunduğu tepenin arkasında, kent merkezinin daha iç noktalarında bulunuyor. Hudut hattının sıfır noktasında camları çıkarılmış durumdaki evler ise adeta mevzi haline getirilmiş.

"BİZİ BEKLİYORLAR"

Ayn el-Arab ile Suruç, adeta birleşik iki ilçe gibi. Yıllar önce sınır hattı çekilirken kenti ortadan ikiye ayırmışlar. Halkın çoğu birbiriyle akraba. Bu yüzden de yıllardır DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terörist saldırı ve baskılarda Suruç halkı bölge halkına kucak açmış. Suruçlular, Ayn el-Arab'da PKK/PYD baskısı altındaki kardeş ve akrabalarının yıllardır Türk askerini beklediklerini anlatıyor. Bölge halkı en çok da, okula gitmesi gereken çocuklarının terör örgütünce zorla 'askere' alınmasına isyan ediyor.





SEFERBERLİK VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; son dönemde yaşananlar karşısında Suruç'lular seferberlik başlatmış durumda. Halk, İlçe Kaymakamı Kenan Aktaş ile sık sık bir araya geliyor. Suruç halkı harekâtı destekliyor ve bölgeye huzurun gelmesini istiyor. Bu bölgenin terörle anılmasını istemiyorlar. Halkın devletle bir bütün olarak çalıştığı kentte Kaymakam Aktaş, bölgenin kanaat önderleriyle de bir araya geliyor, fikirlerini alıyor ve yetkililere aktarıyor. Kaymakam'ın makam odasının kapısı sürekli ziyaretçilerle dolu. Suruç'ta bir bütün olan halk kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yapıyorlar.

JÖH-PÖH TETİKTE

Şanlıurfa'nın Suruç sınır hattını oluşturan 33 kilometrelik alan, bir süredir askeri yasak bölge. Sınır boyunca yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Burada Türk Silahları Kuvvetleri'nin yanı sıra Polis ve Jandarma Özel Harekât (PÖH-JÖH) olası operasyon veya terör saldırılarına karşı 24 saat teyakkuzda bekletiliyor. Sınır boyu mevziler kazıldı, tankçı birlikler takviye edildi ve Yumurtalık sınır geçişi tutuldu. PKK/PYD'nin rejim kamuflajı oyunlarına sahne olan Ayn el-Arab'da ufak bir kıvılcım büyük bir yangına sebep olabilir ve bu da bölge halkının en son istediği şey.