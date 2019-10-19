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ABD ile varılan Suriye anlaşması salı akşamı bitiyor! Cephede eller tetikte

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
SAAT İŞLİYOR! ELLER TETİKTE

ABD ile varılan mutabakat perşembe akşamı saat 22:00 itibariyle yürürlüğe girdi. Teröristlerin 32 kilometre güneye çekilmesi için Ankara’nın Washington tarafına verdiği 120 saatlik süre salı akşamı doluyor. Cephede eller tetikte.

Güvenli bölge için Barış Pınarı Harekâtı'na 120 saat mola verilirken masadaki sözlerin sahada yerine getirilmesini 'nin adımları izleyecek. Ankara-Washington arasındaki 13 maddelik mutabakat işlerse Erdoğan-Trump arasında beklenen 13 Kasım tarihli randevuda bölgenin imarı masaya konacak.

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RUSYA KARŞI ÇIKIYOR

ABD ile mutabakat dışında , Ayn el-Arab ve Kamışlı düğümü ise Başkan Erdoğan'ın Soçi ziyaretinde Devlet Başkanı 'le çözülmeye çalışılacak. Şam rejimi ile terör örgütü /PYD/YPG arasında bayrak oyunlarının yaşandığı bölgede Rusya, özellikle Münbiç ve Kamışlı için 32 kilometre derinliğe karşı çıkıyor. TSK ve Milli Ordusu ise, ABD'nin bir oldubitti ile rejim ve Rusya'ya bıraktığı Münbiç sınırında Türkiye'den gelecek harekât emrini bekliyor.

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GÖZLER SOÇİ ZİRVESİNDE

ABD ile mutabakat sağlanan 4 saat 20 dakikalık zirve öncesinde sözkonusu bölgeler için Rusya'dan da önemli bir heyet ağırlanmıştı. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Başkan Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelmiş, görüşmede, PYD/PKK/YPG ve dahil tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

Haftaya damgasını vuran ABD ile mutabakatın ardından 22 Ekim'de Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi daha önemli bir hale geldi. Görüşmede Erdoğan'ın Suriye halkının umutlarını dile getirmesi ve bölge sakinlerinin Türkiye'yi davet etmesine vurgu yapması bekleniyor. Çünkü hudut hattında halkın istemediği her 'çözüm', yeni göç dalgalarına neden olacak.

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ARINDIR, İMAR ET, İSKAN ET

ABD ile varılan anlaşma sahada uygulanıp terör örgütü 32 kilometre derine çekilirse Türkiye geniş bir bölgeyi operasyon gereği duymadan terörden arındırmış olacak. PKK'nın çekilip çekilmediği gerek yerel unsurlar gerekse de istihbarat İHA'larıyla anlık takip ediliyor. ABD'ye verilen 5 günlük süre, salı günü saat 22:00 itibariyle sona erecek.

Her şey yolunda giderse terör örgütünden arınmış olan bölgede saha temizliğine başlanacak. Teröristlerin açtıkları tüneller, çukurlar kapatılacak. Türkiye'ye karşı yapılan toprak yığınlar yerlebir edilecek. Saha temizliğinin ardından bölge sivil yaşama uygun hale getirilecek. Son aşamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi, Suriyelilerin hayatlarına devam edebilmeleri için imardan sağlığa kadar her alanda adımlar atılacak.

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