Almanya'da canlı yayına damga vuran sözler: Haraç, silah, uyuşturucu...PKK’yı böyle tanıdık
Alman televizyon kanalı ZDF’te açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya’daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İtiraf niteliğini taşıyan "PKK" açıklamaların yanı sıra Başkan Erdoğan'ın Suriye konusunda haklı çıktığı sözleri canlı yayına damga vurdu.
Alman televizyon kanalı ZDF'te Maybrit İllner'in sunduğu açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya'daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki YPG'nin, terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirtti.
Sigmar Gabriel, o dönem başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda yaptığı "Esed kendini halkını bombalayacak. Uçuşa yasak bölge uygulayalım." tezini hatırlattı ve bu konuda Erdoğan haklı çıktığını söyledi bu sözler de canlı yayına damga vurdu.
İşte eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklalamaları:
"BİZ, PKK'yı 1980'li, 1990'lı yıllarda Almanya'daki eylemleriyle tanıdık. Otobanlarda lastik yakarak bloke ettiği eylemlerle. Biz burada da yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Niçin yasakladık söyleyim; Organize suçlar işlediği için. Haraç toplamaktan, silah ve uyuşturucu ticaretinden dolayı yasakladık. Bu paralarla Türkiye'deki çatışmaları finanse etti. Biz, PKK'yı bunları burada yaptığı için yasakladık, Türkiye'deki yaptıklarından dolayı değil.
"BATI, KÜRTLERİ KULLANDI"
"Batı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı Kürtleri kötüye kullandı. Çünkü kendimiz oraya girmek istemedik. Suriye'de iç savaş başladığında, o zaman Başbakan olan Erdoğan, uçuşa yasak bölge kurulmasını önerdi. 'Yoksa Esad halkını bombalayacak' dedi. Buna en başta karşı çıkan Avrupa ve Almanya oldu. 'İkinci bir Afganistan istemiyoruz' denildi. Kısa süre sonra Esad kendi halkını bombaladı."
'PKK' DEMEK, 'YPG' DEMEK
Açık oturuma katılan Ortadoğu uzmanı Guido Steinberg de Suriye'deki YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu söyledi: "Oradaki sözde halk savunma birlikleri (YPG'nin silahlı kolu), bunlar PKK'dan oluşuyor. Bu nedenle çok sayıda güvenlik ve askeri uzman Türkiye'nin endişelerini anlıyor. PKK demokratik bir kuruluş değil."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Trump'ın mektubu ABD'yi karıştırdı!
- Güvenlik bandı aşıp "Reis" diye sarıldı
- Teröristler keskin nişancılarla saldırdı
- İçişleri Bakanı Soylu: 41 DEAŞ'lı yakalandı
- Erdoğan'ın Trump'a sorduğu soru düğümü çözdü!
- TSK tepelerinde! Böyle takip edilecek
- Saat işliyor! Eller tetikte
- Erdoğan'dan dünyaya ambargo mesajı!
- YPG/PKK 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi
- Başkan Erdoğan'dan ahde vefa! Kürsüden Fatiha okuttu...
- Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Hercai 17. bölüm izle! Hercai 17. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
- Müslüm filmi oyuncu kadrosu | Müslüm filmi oyuncuları kimdir?
- Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kim?
- Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
- Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
- Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı