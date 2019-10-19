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Almanya'da canlı yayına damga vuran sözler: Haraç, silah, uyuşturucu...PKK’yı böyle tanıdık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
ALMANYA'DA CANLI YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER!

Alman televizyon kanalı ’te açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ve ’daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İtiraf niteliğini taşıyan "PKK" açıklamaların yanı sıra Başkan Erdoğan'ın konusunda haklı çıktığı sözleri canlı yayına damga vurdu.

Alman televizyon kanalı 'te Maybrit İllner'in sunduğu açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ve 'daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. 'deki 'nin, terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirtti.

Sigmar Gabriel, o dönem olan Başkan 'ın Suriye konusunda yaptığı "Esed kendini halkını bombalayacak. Uçuşa yasak bölge uygulayalım." tezini hatırlattı ve bu konuda Erdoğan haklı çıktığını söyledi bu sözler de canlı yayına damga vurdu.

Almanya'da canlı yayına damga vuran sözler: Haraç, silah, uyuşturucu...PKK’yı böyle tanıdık ALMANYA'DA CANLI YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER: HARAÇ, SİLAH, UYUŞTURUCU...PKK’YI BÖYLE TANIDIK

İşte eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklalamaları:

"BİZ, PKK'yı 1980'li, 1990'lı yıllarda Almanya'daki eylemleriyle tanıdık. Otobanlarda lastik yakarak bloke ettiği eylemlerle. Biz burada da yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Niçin yasakladık söyleyim; Organize suçlar işlediği için. Haraç toplamaktan, silah ve ticaretinden dolayı yasakladık. Bu paralarla 'deki çatışmaları finanse etti. Biz, PKK'yı bunları burada yaptığı için yasakladık, Türkiye'deki yaptıklarından dolayı değil.

"BATI, KÜRTLERİ KULLANDI"

"Batı, Suriye'de terör örgütü 'a karşı Kürtleri kötüye kullandı. Çünkü kendimiz oraya girmek istemedik. Suriye'de iç savaş başladığında, o zaman Başbakan olan Erdoğan, uçuşa yasak bölge kurulmasını önerdi. 'Yoksa Esad halkını bombalayacak' dedi. Buna en başta karşı çıkan Avrupa ve Almanya oldu. 'İkinci bir istemiyoruz' denildi. Kısa süre sonra Esad kendi halkını bombaladı."

'PKK' DEMEK, 'YPG' DEMEK

Açık oturuma katılan uzmanı Guido Steinberg de Suriye'deki YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu söyledi: "Oradaki sözde halk savunma birlikleri (YPG'nin silahlı kolu), bunlar PKK'dan oluşuyor. Bu nedenle çok sayıda güvenlik ve askeri uzman Türkiye'nin endişelerini anlıyor. PKK demokratik bir kuruluş değil."

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