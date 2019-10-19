19 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'ın hadsiz mektubu Amerikalıları utandırdı: ABD'ye ait olamaz, Utanç verici

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
TRUMP'IN MEKTUBU ABD'Yİ KARIŞTIRDI!

Başkanı ’ın Başkan ’a gönderdiği ve içinde haddini aşan ifadelerin yer aldığı mektup, ABD’de "Acaba Türkler Amerika ve Amerikan Başkanı hakkında ne düşünmüştür?" tartışması yarattı.

Başkanı tarafından kaleme alınan ve Başkan 'a gönderilen mektup, Ankara'da çöpe atılmış ve gereken cevap Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması emriyle verilmişti.

İçinde hadsiz ifadelerin yer aldığı mektupla ilgili olarak dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medya yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı: Vakti geldiğinde gereken yapılacak |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A MEKTUP YANITI: VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKEN YAPILACAK |VİDEO

"TÜRKLER NE DÜŞÜNÜYOR ACABA?"

İşte o hadsiz mektupla ilgili oalrak MSNBC kanalının Başpolitika Analisti Nicolle Wallace: Bu mektup o kadar acayip ki, 'dan doğruluğunu teyit etmem gerekti. Türkler, şu anda Amerika ve Amerikan Başkanı hakkında ne düşünüyor acaba?

"UTANÇ VERİCİ"

CNN'in Washington Başmuhabiri Jack Tapper: Önce şaka sandım, sahte olduğunu düşündüm. Sonra Beyaz Saray Sözcüsü'ne doğrulattım.

İngiliz Times gazetesinin diplomasi muhabiri Catherine Philip: Mektubu şaka sandık, gerçekmiş.

Eski Ulusal Güvenlik Konseyi, ve uzmanı Kelly Magsamen: Utanç verici.

"ÇİRKİN VE NEZAKETTEN UZAK"

ABD başkanları tarihçisi Timothy Naftali: Normalde başkanlar yazarlar ve iletişim uzmanlarıyla çalışır. Bu mektup Amerikan devletine ait olma özelliğini taşımayan, bir amatörün elinden çıkmış bir metin.

Vox kanalının Güvenlik Muhabiri Alex Ward: Saygısız, çirkin ve her türlü diplomatik nezaketten uzak.

'taki Henry Farrell ve Abraham Newman imzalı makale: Mafya babalarını anımsatan tehditkar bir üslup.

Bloomberg analisti Jonathan Bernstein: Şaşırtıcı olan, Trump'ın bu mektubu Kongre liderlerine dağıtacak kadar büyük bir başarı sanması.

Trump'ın hadsiz mektubuna vatandaşlardan yanıt geldi: Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz TRUMP'IN HADSİZ MEKTUBUNA VATANDAŞLARDAN YANIT GELDİ: BİRİLERİ MEKTUP YAZMIŞ, BİZ TARİH YAZIYORUZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN