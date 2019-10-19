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Son dakika: FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
FETÖ'NÜN MEKSİKA İMAMI YAKALANDI

Gelen son dakika bilgisine göre; 'nün imamı Osman Karaca, tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak 'ye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca () yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak 'ye getirildi.

MİT OPERASYONUYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi. FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

İşte MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Osman Karaca:


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